2019ʻs most awarded hālau from Merrie Monarch Festival and the Queen Lili'uokalani Keiki Hula Competition is Hālau Hi'iakaināmakalehua. Led by Kumu Hula Robert Ke'anokealakahikikapoleikamaka'opua Ka'upu IV and Kumu Hula Kauhilonohonua Padilla...